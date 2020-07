Borussia Monchengladbach, tifoso perde intenzionalmente quiz per non nominare il Colonia: il club lo premia

Cosa non si farebbe pur di non tradire la propria fede calcistica? Anche perdere un po’ di soldi pur di non nominare la… squadra rivale. Accade ad un tifoso del Borussia Monchengladbach, concorrente in un quiz televisivo, che non è proprio riuscito a nominare i rivali di sempre del Colonia. Risultato? 500 euro persi.

Borussia Monchengladbach: il tifoso perde ma… viene premiato

Durante uno dei round del gioco a premi tedesco Asked – Hunted, nel quale è necessario rispondere a più domande possibile in 60 secondi, con 500 euro in palio per ogni risposta esatta, il concorrente, tale Claus Blümel, ha deciso di non rispondere ad una domanda la cui risposta era a lui ben nota. Gli sarebbe bastato rispondere “Colonia”, ma lui ha preferito perdere i soldi e non tradire la sua fede per il Borussia Monchengladbach.

Un comportamento diventato virale sul web e che ha ricevuto anche un bel applauso da parte della stessa società tedesca. Infatti, il Borussia Monchengladbach ha condiviso su Twitter quanto accaduto informando che lo sponsor della società premierà presto il fan per la sua fedeltà.



