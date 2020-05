Il Botafogo sogna Robben, ma Denilson li prende in giro: “Perché non Batman?”

Il Botafogo sogna in grande per il prossimo mercato. Tanti i nomi circolati negli ultimi mesi. Si era parlato di bomber dal calibro di Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic e ancora prima di una vecchia conoscenza del calcio italiano come Sebastian Giovinco.

Adesso, nel mirino del club di Rio de Janeiro ci sarebbe finito Arjen Robben. L’olandese, ritiratori di recente, ha mostrato anche da poco alcuni dubbi sul possibile ritorno sui suoi passi in merito all’aver appeso gli scarpini al chiodo. Ecco allora il Botafogo farci più che un pensierino…

ANCHE BATMAN – E se la società, attraverso il vice presidente Ricardo Rotenberg non ha nascosto l’interesse per Robben, c’è chi come l’ex stella verdoro Denilson, proprio non crede questo trasferimento possa essere possibile e, anzi, oltre a criticare le intenzioni del club, lo prende anche in giro. Parlando a Terra, l’ex calciatore ha commentato sul potenziale interessamento per l’ex ala del Bayern Monaco: “Immagino di essere un calciatore del Botafogo, a cui magari manco pagano lo stipendio e sento parlare dell’arrivo di Robben. Beh, non la prenderei bene vista la situazione. Qui ci vuole responsabilità. Credo che questi rumors siano una barzelletta. Anzi, visto che puntano Robben, perché non fanno un tentativo anche per Batman?“.