Bounou all’Al Hilal: “Niente Real per la Coppa d’Africa, Bayern non voleva spendere”

Conteso da due top club mondiali, alla fine si è accasato agli arabi dell'Al Hilal. Ha vissuto un'estate ricca di telefonate e abboccamenti vari, Yassine Bounou . Il portiere marocchino ex Siviglia era finito nella rosa dei possibili sostituti di Courtois (operato al ginocchio in casa madrilena) e Neuer (vista la partenza di Sommer per il Bayern) e in un'intervista rilasciata a Canal Sur Radio ha spiegato i motivi del suo mancato trasferimento sia a Madrid: "Mi hanno detto che all’inizio ero la prima opzione del Real. Poi, analizzando la situazione, hanno preso altre strade. Sanno che avrei giocato la Coppa d’Africa e che avrei saltato tante partite, così non è stato possibile . Inoltre, avevano altre opzioni a livello di trasferimento".

Se il problema per i Blancos era la Coppa d'Africa, il discorso col Bayern si è invece chiuso per motivi economici: "Il club tedesco mi ha chiesto di aspettare, voleva mandare un'offerta ma nel frattempo sono usciti altri nomi, giocatori in prestito... Così ho capito che non voleva spendere ed era difficile che lo facesse per un 32enne come me".