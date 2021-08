Braga, vittoria ma tante critiche all’arbitro

Nonostante la vittoria, il Braga non è per nulla soddisfatto della direzione arbitrale, nella partita disputata contro il Moreirense.

Il Braga nella terza giornata di Primeira Liga (campionato portoghese), ha battuto in rimonta il Moreirense per 2-3, ma la direzione dell'arbitraggio, non ha per nulla soddisfatto la società biancorossa.

REAZIONE - Queste le dure parole rilasciate dalla società del Braga attraverso la Newsletter settimanale "Voz da Legião": "C'era una squadra che non era all'altezza del gioco e delle richieste della concorrenza. Il risultato era quello che cercavamo e per il quale abbiamo lavorato, ma nonostante i tre punti era chiaro a tutti che, delle squadre in campo, ce n'era una che non era all'altezza della partita. Non ci sono dubbi: la mancanza di criteri uniformi che abbiamo visto nella partita tra Moreirense e Braga ci lascia apprensivi per il presente e il futuro. Successivamente l'analisi da parte della squadra biancorossa si è soffermata sull'arbitraggio e sull'utilizzo della Var, in alcuni episodi abbastanza discussi.