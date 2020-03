Brahim Diaz e la quarantena: “Sono diventato professionista di Fornite. Non ci ho mai giocato così tanto…”

Allenamenti, tv e… videogiochi. Questi i passatempi preferiti dei calciatori in casa ai tempi del coronavirus. E c’è chi, come Brahim Diaz sembra essere diventato davvero molto bravo. Il calciatore del Real Madrid ha confessato a Marca di aver preso di buon grado questa permanenza forzata tra le mura domestiche e di essere contento del tempo a sua disposizione.

IN CASA – “Non ho mai giocato così tanto in vita mia, sono diventato quasi un professionista di Fortnite”, ha ammesso il classe 1999. “Mi alleno, gioco con la mia famiglia e ho del tempo libero per me che nessuno può togliermi. Ci chiedono di continuare a prepararci fisicamente e mentalmente per essere pronti e sperano che tutto possa risolversi rapidamente. Ognuno di noi ha programmi individuali”, ha concluso il giocatore.