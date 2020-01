Brahim Diaz, il sogno realizzato ispirandosi a… Capitan Tsubasa

Un’immagine ricca di significato quella condivisa da Brahim Diaz sulla propria pagina Instagram. Il trequartista del Real Madrid ha voluto mandare un messaggio ai propri fan in vista del nuovo anno.

Ecco il post, direttamente dalla sua stanza, la stessa che lo ha visto crescere e diventare quello che è adesso: un calciatore affermato a livello mondiale. Nonostante il suo scarso impiego in questa stagione, il classe 1999 non ha perso la fiducia e ha mostrato chi, in un certo senso, è stata la sua fonte di ispirazione: Capitan Tsubasa. Il noto protagonista dell’anime giapponese che ha fatto le sua vita una vera battaglia per diventare un calciatore professionista riuscendoci: “La stanza di tutta la mia vita. Qui ho immaginato i miei primi dribbling e ho iniziato a sognare di diventare quello che sono oggi. Grazie a tutti per il supporto. Vi auguro un meraviglioso 2020 pieno di salute e successo. Possano i vostri sogni realizzarsi. Hala Madrid!”.