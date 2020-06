Braithwaite e il passaggio al Barcellona: “Mia moglie pensava avessi l’amante…”

Martin Braithwaite racconta il suo passaggio al Barcellona. Curioso aneddoto relativo al giorno decisivo nel quale l’attaccante ha avuto l’ok per trasferirsi in blaugrana. Come riporta il Guardian, il nazionale danese ha rivelato quelle ore intense passate al telefono mentre sua moglie sospettava addirittura ci fosse di mezzo… l’amante.

Braithwaite: “Tempestato di chiamate”

“Sono stati giorni difficili. Non potevo dire nulla a nessuno. Neppure a mia moglie”, ha raccontato Braithwaite riguardo ai giorni di confusione e attesa prima del suo trasferimento al Barcellona. “Ovviamente mi comportavo in modo strano. Uscivo fuori a parlare al telefono quando c’era freddo. Mia moglie non capiva e aveva iniziato a pensare che avessi l’amante. Quando rientravo dentro la vedevo sorridere, ma non sapevo cosa pensasse realmente”. E così per diverso tempo, fino a quando il suo trasferimento non fu praticamente ufficiale. “Una notte mi avvicinai a lei. Ero stato bombardato di chiamate quel giorno. Le dissi di sedersi sul divano. E le mi rispose ‘So già cosa devi dirmi’. Rimasi un po’ stranito perché non potevo darle la notizia bomba del mio trasferimento e avere l’effetto sorpresa. Ma lei era contenta. Aveva capito perché non avevo potuto dirle nulla”.