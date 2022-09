Braithwaite e l’addio al Barcellona: “La gente non sa la verità”

Martin Braithwaite , attaccante che in estate ha lasciato il Barcellona per l' Espanyol , è tornato sul suo addio ai blaugrana. Nel corso di un'intervista a TV3 ripresa da Radio Catalunya il giocatore danese ha scelto la via della moderazione spiegando di volersi concentrare soprattutto sul presente.

"Non voglio parlare di soldi, la salute è più importante. Sono molto fortunato, la mia famiglia sta bene. Non sono i soldi ad aver ritardato la mia partenza dai blaugrana", ha sottolineato Braithwaite. E ancora: "Ormai poi è il passato, nella mia testa ho tanti ricordi positivi del Barcellona. Adesso sono dove volevo essere, sono felice qui e non mi sembra il momento di parlare". Sui fischi ricevuti nell'ultima apparizione in maglia catalana al Trofeo Gamper: "La gente non sa tutta la verità...".