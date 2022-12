Brasile, Ancelotti: “Al Real Madrid non dirò mai che me ne vado”

L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti , ha dichiarato che nessuno lo ha contattato dalla Federcalcio brasiliana per il ruolo di successore al dimissionario Tite. “Non so nulla dell'interesse della nazionale brasiliana, nessuno mi ha chiamato. Ma se sono interessati a me, allora gliene sarei grato. La mia situazione è chiara: sono ancora qui, non dirò mai al Real Madrid che me ne vado”, scrive Marca. Il precedente Ct. del Brasile, Tite, si è dimesso dopo l'eliminazione della nazionale ai Mondiali del 2022 in Qatar. La Seleçao ha raggiunto i quarti di finale del torneo, dove è stata sconfitta dalla nazionale croata ai calci di rigore. Ancelotti è stato inserito tra i candidati alla carica di Ct della nazionale brasiliana.