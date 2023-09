Brasile: Bremer e Danilo convocati, ancora fuori Antony

Il ct ad interim della Seleçao ha selezionato 23 giocatori per le due partite di qualificazione al Mondiale contro Venezuela e Uruguay: presenti i due juventini, non l'attaccante del Manchester United

Il ct del Brasile Fernando Diniz ha inserito anche i nomi di due giocatori che militano in Serie A, i difensori della Juventus Danilo e Gleison Bremer, nell'elenco dei 23 convocati per le partite contro Venezuela (12 ottobre a Cuiabà) e Uruguay (17 a Montevideo), valide per la terza e la quarta giornata del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale 2026.