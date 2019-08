Brasile: convocato Neymar, ma i tifosi vogliono… Gabigol

La recente vittoria in Copa America del Brasile ha convinto molti appassionati verdeoro che Neymar non è così fondamentale. Inoltre, i recenti malanni e le accuse di stupro hanno contribuito a scolorire l’immagine di fuoriclasse trascinatore che l’attaccante del Paris Saint-Germain si era costruito nel corso della sua carriera. Tuttavia, sorprende quanto è accaduto in Brasile alla notizia della convocazione di O’Ney per le amichevoli contro Perù e Colombia. Infatti, diversi tifosi hanno espresso sui social il loro malumore per questa decisione ed hanno indicato il loro preferito: Gabigol. L’attaccante dell’Inter, ora in prestito al Flamengo, infatti, è una delle stelle del campionato locale. E a suon di gol sta facendo dimenticare addirittura Sua Maestà Neymar.