Brasile, da tifoso solitario a presidente vincente del club: la coppa sognata in curva è sua!

Il calcio è dei tifosi e soprattutto in questo periodo di restrizioni per il Covid con gli stadi vuoti se ne sente la mancanza del loro sostegno. Ci sono storie molto belle che legano i tifosi al club e una di queste è stata scritta in Brasile. Il protagonista è Tiago Rech, grande tifoso del Santa Cruz Futebol Clube, società calcistica brasiliana con sede a Santa Cruz do Sul (Rio Grande do Sul). Nel febbraio del 2012 Tiago, è l’unico tifoso presente al Platanos a sostenere i suoi in occasione della cocente sconfitta contro il Gremio per 4-1. Non è un bel momento per la squadra di cui è innamorato Tiago ma qualcosa succede di molto importante che lo coinvolge. A gennaio del 2014 l’allora presidente decide di dimettersi. Qui entra in scena il nostro Tiago Rech: allora giornalista (nel gruppo RBS): lascia il suo lavoro per provare quello di addetto stampa del suo club del cuore. Come riporta eurosport.it, il “miracolo” avviene di lì a poco ed è lui stesso a svelarlo: “In quel periodo presentai al consiglio del club l’idea di inserire il Santa Cruz nella “Copinha” (la Federação Gaúcha de Futebol, una coppa che si giocava tra club minori durante il secondo semestre dell’anno). Fu allora che mi venne chiesto di diventare presidente, e ho detto subito di sì”. Tiago corona il sogno che aveva da bambino: seguace del club fin dagli anni ’90 (grazie alla fede incrollabile di papà), il “tifoso solitario” diventa presidente del club del suo cuore all’età di 27 anni. Ma non è finita qui. Nel giro di qualche anno, il club riesce a risalire in terza divisione e quest’anno, sei anni dopo aver raggiunto la presidenza del club (al terzo mandato da presidente) e pochi giorni prima di Natale il Santa Cruz di Tiago Rech conquista la coppa del suo stato, la Taça Ibsen Pinheiro, conquistando così un posto nella prossima Coppa Nazionale del Brasile.