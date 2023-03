Tifoso che ha aggredito calciatore con una bambina in braccio rischia grosso

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal paese sudamericano, l'uomo in questione è riuscito a lasciare lo stadio senza essere stato arrestato. "Eravamo in contatto con il dipartimento di sicurezza dell'Internacional e mi sembra che non si sia presentato lì - ha riferito Marco Aurélio, responsabile del Tribunale dei Tifosi -. Secondo le informazioni ottenute, la preoccupazione iniziale del club era quella di placare il tumulto generalizzato scoppiato all'interno dello stadio e, proprio in quel momento, il tifoso si è dileguato tra la folla facendo perdere le proprie tracce."