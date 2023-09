Brasile, Neymar: “Ho tifato per l’Argentina al Mondiale per un motivo specifico”

In un'intervista ai microfoni di Globo, Neymar è tornato sul rapporto con l'amico ed ex collega Lionel Messi. Il brasiliano ha avuto modo di parlare della Coppa del Mondo vinta dall'Argentina in Qatar, ammettendo di aver provato piacere per Leo, poi si è espresso sulla della difficile avventura al Psg. Partendo dal campionato mondiale: "Ho tifato Argentina perchè ero molto felice per Messi, perché ha vissuto entrambi i lati della medaglia - ha dichiarato il nuovo attaccante dell'Al Hilal -. È andato in paradiso con la nazionale argentina, ha vinto letteralmente tutto quello che poteva vincere. Meritava un finale di carriera a questo livello". Poi riguardo l'esperienza parigina: "Abbiamo vissuto un inferno al Psg, sia io che lui. Facevamo del nostro meglio per scrivere la storia del club ma non ci siamo riusciti, purtroppo. Poi Leo meritava di più, per quello che è e per quello che è stato. A Parigi è stato continuamente sotto accusa, ingiustamente a mio parere".