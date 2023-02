Brasile, punti di penalizzazione alle squadre in caso di episodi razzisti

La federazione brasiliana ha annunciato che punirà con punti di penalizzazione in classifica i club coinvolti in eventuali episodi di razzismo . La decisione è stata presa dalla CBF ed è stata annunciata ufficialmente anche attraverso un lungo comunicato apparso sul sito .

Si tratta della prima volta che nel calcio viene introdotta questa regola. Proprio in Brasile, a inizio stagione questa stessa novità era stata introdotta nella pallavolo, e anche in quel caso si trattava di una prima volta assoluta.

"La lotta contro il razzismo va di fretta. Le misure sono state discusse per un secolo e non le abbiamo mai messe in pratica", le parole del presidente della Federcalcio, Ednaldo Rodrigues.