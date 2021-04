Brasile, squadra perde e bus aggredito da tifosi: calciatori scendono e si vendicano

Botta e risposta inatteso tra tifoseria e calciatori

Chi la fa, la aspetti. Verrebbe da dire questo, ma in realtà c'è poco da ridere o da scherzare. In Brasile accade che dopo un sentito derby di calcio, la squadra perdente venga assalita dai suoi tifosi mentre si trova sul proprio bus e che, per vendicarsi, decida di ribellarsi scendendo e rispondendo al lancio di sassi e di oggetti.

Dopo il 3-2 subito, i calciatori del River sono stati aggrediti mentre si trovavano a bordo del bus che, evidentemente, li stava riportando al centro sportivo di appartenenza. Un gruppo di tifosi ha lanciato sassi e oggetti per far sentire il proprio disappunto per la sconfitta. Quello che non potevano aspettarsi era la reazione dei giocatori. I tesserati del River, infatti, hanno fatto fermare il bus e raccogliendo da terra sassi hanno risposto all'aggressione.