Brasile, succede di tutto nel match di Under17 tra Atletico Paranaense e Fluminense: maxi rissa nel finale

La finale del campionato brasiliano Under 17 tra Atletico Paranaense e Fluminense si è conclusa con una maxi rissa. Fa davvero discutere quanto avvenuto al termine della sfida tra le due formazioni. In pieno recupero, un fallo di gioco si è trasformato in un “incontro” fatto di colpi proibiti tra tutti i presenti in campo e fuori.

Dopo un calcetto di troppo avvenuto sul terreno di gioco, ecco entrare in campo anche molti membri delle due panchine. Allenatori, calciatori e staff hanno invaso il prato dando vita ad una serie di “vendette” proibite. Difficile placare gli animi per gli arbitri che si sono ritrovati in mezzo a due fuochi senza poter subito fermare tutto. Tra lo stupore anche dei telecronisti, e solo dopo diversi minuti di violenza, ecco la pace con ben 9 calciatori espulsi, secondo quanto riportato da alcuni media brasiliani. La Fluminense ha vinto la gara e si è aggiudicata la finale.