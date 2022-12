Brasile, tanti nomi per il post Tite: c’è un sogno

La delusione è ancora grande in casa Brasile e non potrebbe essere altrimenti. L'eliminazione dal Mondiale in Qatar dopo i rigori contro la Croazia ai quarti di finale verrà, forse, digerita solo col tempo. Eppure, non c'è spazio per piangersi addosso anche perché con l'addio annunciato dal CT Tite ci sarò bisogno di un altro commissario tecnico.