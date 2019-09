Brasile, Tite punta su Gabigol: “Prestazioni super, merita una chance”

Sorpresa nelle convocazioni del Commissario Tecnico Tite: il Brasile potrà contare sulle giocate e sulle reti di Gabriel Barbosa. L’attaccante verdeoro di proprietà dell’Inter ha spiegato la sua decisione di puntare sul bomber del Flamengo: “Nelle mie scelte cerco sempre di trovare la miglior soluzione per tutti. Gabriel Barbosa meritava una chance in Nazionale, è molto maturato e le sue prestazioni nel 2019 parlano da sole”. Gabigol continua la sua risalita dopo il flop in Italia. Dopo le prodezze con i club, è pronto a prendersi anche la Nazionale.