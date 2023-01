Brasile, tragedia nel calcio minore: l’autobus del Vila Maria cade da un ponte

Un autobus che trasportava i giocatori dall' Esporte Clube Vila Maria Helena , umile club brasiliano, è caduto da un ponte nella giornata di oggi, provocando quattro morti (un adulto e tre minorenni) e 29 feriti. I corpi non sono ancora stati identificati .

Le ricerche si sono concluse intorno alle 7 del mattino a causa delle condizioni dell'autobus, che è caduto a testa in giù lasciando le vittime intrappolate tra i rottami. Secondo le informazioni trasmesse dal PRF, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo. I vigili del fuoco hanno riferito che, inizialmente, quattro corpi sono stati rimossi tra i rottami. Dei 29 feriti, 24 sono stati portati all'ospedale São Salvador, ad Além Paraíba.

L'ospedale São Salvador ha informato che due feriti sono ricoverati in gravi condizioni, in terapia intensiva, ma non è stato ancora diffuso alcun bollettino medico. Sempre secondo l'ospedale, fortunatamente, la maggior parte delle persone che erano sull'autobus sta bene e alcune hanno già iniziato a essere dimesse.