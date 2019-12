Brasileirao, dramma sportivo per il Cruzeiro: prima retrocessione in 98 anni di storia

Il Cruzeiro cade in casa contro il Palmeiras per 2-0 e retrocede per la prima volta nella sua storia, lunga 98 anni. Si è consumato un vero e proprio dramma sportivo a Belo Horizonte in occasione della partita del Brasileirao, i tifosi della Raposa sono scoppiati in lacrime per quanto accaduto a causa dei gol, entrambi nella ripresa, di Zé Rafael ed Eduardo Pereira, che condannano i propri beniamini alla prima retrocessione della lunga e gloriosa storia, fatta di notevoli successi. Il Cruzeiro fu fondato in Brasile da alcuni immigrati italiani, seguendo le vicende di un altro club nato per via di immigrati italiani, quel Palmeiras che oggi li ha condannati al pessimo risultato a livello sportivo. Resta così il Flamengo l’unica squadra del campionato brasiliano a non esser mai scesa dalla prima divisione.