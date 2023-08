Breitner a gamba tesa su Neymar: “È un falso, ha fatto solo spettacolo…”

L'ex leggenda del calcio tedesco non ha usato mezzi termini per descrivere il calciatore brasiliano, definendolo un "batterio falso che fa spettacolo"

Neymar ha lasciato il Psg ed è diventato un nuovo giocatore dell'Al Hilal. Un trasferimento molto chiacchierato che si è lasciato alle spalle due principali correnti di pensiero: chi è dispiaciuto dell'addio del brasiliano all'Europa, chi invece è al settimo cielo per essersi liberato di una spina nel fianco. E questo secondo gruppo di tifosi può esser rappresentato da Paul Breitner, leggenda del calcio tedesco, che non ha usato mezzi termini: "Grazie, cari sauditi, per aver comprato il signor Neymar. Uno dei calciatori più schifosi e falsi sotto il sole degli ultimi anni. Di quelli che fanno solo teatro, che mira solo a segnare il territorio. Pessimo". In conclusione: "Neymar è un batterio, un germe imbroglione. Per fortuna non lo devo più sopportare" ha dichiarato alla rete tedesca BR.