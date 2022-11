Brentford, Ivan Toney indagato per scommesse: “No comment. Sogno il Mondiale”

Il caso nel club inglese: la nota della società e le parole del calciatore.

Redazione ITASportPress

Sono arrivate dai tabloid inglesi alcune indiscrezioni in merito ad un caso di scommesse che vede coinvolto il giocatore del Brentford, IvanToney. Secondo Daily Mail e Sun, il calciatore sarebbe coinvolto in un'indagine della Football Association, per aver preso parte a delle scommesse su alcune partite.

Il club inglese ha preferito, per ora, non prendere alcuna posizione in merito e, attraverso una nota, ha detto: "Prendiamo atto della vicenda riguardante Ivan Toney e l’indagine a suo carico indetta dalla Football Association. Il club non diffonderà commenti in proposito".

Il calciatore, invece, sui social ha scritto: "Sono a conoscenza della notizia. Ho dato il mio aiuto alla FA con la sua indagine. Non rilascerò alcun commento fino a quando l’indagine non sarà conclusa. Il mio sogno d’infanzia giocare per il mio Paese ai Mondiali".

Pare che i fatti sospetti sarebbero relativi al periodo antecedente all'arrivo al Brentford ma non ci sarebbero prove concrete in merito.