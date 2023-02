Brentford, Toney ammette le violazioni su scommesse e rischia lunga squalifica

Ai giocatori è vietato scommettere sul calcio ma questo divieto non è stato rispettato dall'attaccante del Brentford Ivan Toney che adesso rischia una lunga squalifica. Lo riporta Sportsmail, che fa luce sul fatto. L'attaccante avrebbe ammesso di aver scommesso violando dunque le regole della Football Association sul gioco d'azzardo. Scommesse fatte alcuni anni fa e difatti lo scorso novembre Toney è stato accusato di 232 violazioni delle leggi sul gioco d'azzardo della FA tra il 2017 e il 2021. Il mese successivo la FA ha aggiunto altre 30 accuse relative al periodo 2017-2019. Il calciatore però ha contestato alcune violazioni che farà valere anche nella prossima udienza disciplinare. La quasi certa squalifica di Toney potrebbe escluderlo dalla contesa per le qualificazioni agli Europei dell'Inghilterra nel gruppo contro Italia e Ucraina, il che sarebbe un duro colpo per il Ct Gareth Southgate, che è a corto di opzioni offensive con Callum Wilson e Raheem Sterling entrambi alle prese con infortuni fastidiosi.