Brighton, De Zerbi: “Putin mi ha portato via grande squadra ma adesso sono felice”

Ha dovuto aspettare tanto tempo per assistere dalla panchina a una vittoria della sua squadra. Ma oggi finalmente l'incantesimo si è rotto e Roberto De Zerbi ha esultato per il successo del suo Brighton che ha travolto il Chelsea. Il tecnico italiano disoccupato da luglio dopo aver lasciato lo Shaktar Donetsk a causa dell'invasione russa dell'Ucraina adesso è felice: "Sono molto felice per me stesso ma anche per il mio staff perché abbiamo passato otto mesi davvero difficili", ha detto De Zerbi. “Avevo già una squadra (Shakhtar ndr), una grande squadra che Putin ha deciso di portarmi via. In questo momento ho trovato un'altra squadra e devo essere grato ai giocatori del Brighton, al club, per come mi hanno accolto fidandosi di me. Il Brighton è salito all'ottavo posto in classifica dopo la vittoria contro il Chelsea.