Brighton, De Zerbi: “Spero di tornare in Italia. Zaniolo? Non lo prendiamo”

Dopo la grande affermazione contro il Liverpool, eliminato dalla FA Cup, l'allenatore del Brighton Roberto De Zerbi, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il tecnico non ha escluso un ritorno in Serie A dopo l'esperienza sulla panchina del Sassuolo: "L'Italia è sempre il mio Paese e a casa proprio. Tornerei e tornerò, spero in futuro. Ma qui sono venuto anche con qualche paura: una lingua diversa, un campionato diverso, senza aver fatto il ritiro e con un calendario difficilissimo. Invece mi sto divertendo moltissimo, sto apprezzando quest'esperienza, me la sto godendo veramente -riporta tmw.com-. Il campionato inglese è più ricco, basta vedere quant'è stato speso in questo gennaio qui e quanto in Italia". Sul possibile acquisto di Zaniolo, De Zerbi è stato chiaro: "Nonostante sia un giocatore molto forte, che tra l'altro rientra nei nostri parametri d'età, Zaniolo è fuori dai parametri economici del Brighton" conclude l'allenatore italiano.