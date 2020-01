Brighton, l’iniziativa di Mathew Ryan: donerà 500 dollari per l’Australia per ogni parata che si registrerà nel weekend di Premier League

Distante molti chilometri, vicino con il pensiero e col cuore. Mathew Ryan, portiere del Brighton, non può non pensare a cosa sta accadendo in queste settimane in Australia. La terra, la sua terra, è martoriata dagli incendi che stanno causando morte e distruzione.

Ecco allora l’estremo difensore uscire allo scoperto con una grande iniziativa benefica. Come annunciato da lui stesso su Twitter, Ryan si impegna a donare ben 500 dollari australiani alla WIRES Wildlife Rescue che si sta impegnando per intervenire e aiutare l’Australia. Il portiere donerà quella cifra moltiplicata per ogni parata fatta dagli estremi difensori nel prossimo weekend di Premier League. Un’iniziativa davvero incredibile!