Brighton, racconto choc di Yves Bissouma: “Vicino alla morte dopo operazione alla spalla”

Il centrocampista è rimasto addormentato dopo l'intervento per 13 ore anziché 2 come ci si aspettava

Come riporta il Sun, il giocatore arrivato in Inghilterra dal Lille nel 2018 ha parlato ai media maliani riguardo ai problemi che ha dovuto affrontare in passato e che ne hanno condizionato il ritorno in Nazionale: "La gente parla molto di me, ma non sa nulla. Sono arrivato a un soffio dalla morte su un letto d'ospedale nel 2018 dopo un'operazione alla spalla", ha detto Yves Bissouma diventato perno del club inglese. "Ricordo che avrei dovuto svegliarmi due ore dopo l'intervento e invece me ne servirono ben tredici e dopo quell'operazione ho lavorato come un matto per diventare più forte". "Il mio agente ha chiamato spesso il CT della Nazionale per parlare del mio ritorno, ma lui non ha mai risposto. La mia famiglia non mi ha sostenuto ma adesso vuole che io torni in Nazionale. In ogni caso non porto risentimento, perdono tutti".