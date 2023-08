Bristol Rovers, arriva la maglia con il Braille per i non vedenti

A promuovere l’iniziativa è, come detto, il Bristol Rovers che ha svelato in queste ore attraverso i propri canali social ufficiali la seconda maglia per la prossima stagione 2023-24.

Nella divisa che verrà indossata per le gare in trasferta è presente il messaggio ‘FootballBringsUsAllTogether’, ovvero 'il calcio ci unisce tutti'. Si tratta di un modo per mandare un segnale forte di inclusività a tutti i tifosi del club e in generale del mondo.

La formazione inglese giocherà la prima partita della stagione utilizzando il kit speciale nella gara inaugurale della League One contro il Portsmouth, in programma oggi alle 16. La maglia è andata subito a ruba dopo poche ore dal lancio del kit away.