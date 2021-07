Brobbey: “Quando Lipsia ha preso Marsch come allenatore l’ho cercato su Google”

L'attaccante rivela i suoi iniziali dubbi sul nel tecnico del Lipsia

INATTESO - "Devo dire che per me è stato strano. Nagelsmann aveva detto che sarebbe rimasto al Lipsia e mi aspettavo di avere lui come allenatore", ha ammesso Brobbey. "Ma ho avuto una buona conversazione con Jesse (Marsch ndr) ed è un ottimo allenatore. Ora parliamo quasi tutti i giorni. Sono contento di essere qui". "Devo allenarmi duramente ogni giorno e farmi vedere per dar modo all'allenatore di puntare su di me. Voglio essere importante per la squadra". Eppure, solamente qualche settimana prime le cose sembravano non essere poi così chiare al giocatore: "Dico la verità, quando è stato chiaro che Jesse Marsch sarebbe stato il nuovo allenatore del Lipsia l'ho prima cercato su Google. Volevo sapere come giocava e ho visto il suo discorso nella partita con il Salisburgo a Liverpool".