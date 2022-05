Bruges, presidente mantiene la promessa: tutti a Ibiza per festa titolo

Detto, fatto. Il Club Brugge vince il titolo in Belgio e il presidente porta la squadra a fare festa

Lo aveva detto e non si è tirato indietro. Tutti a Ibiza a fare festa in caso di trionfo in campionato. Il presidente del Bruges si era prodigato in questo curioso incentivo per la sua squadra e ha dovuto mantenere fede a quanto dichiarato.