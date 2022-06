Bruno Alves non si ferma: dopo il ritiro è il nuovo ds dell’AEK Atene

Solamente due giorni fa aveva dato l'addio al calcio giocato, ora per Bruno Alves è già tempo di vedere iniziare una nuova avventura. Il portoghese, con un passato anche in Italia con le maglie di Cagliari e Parma ha deciso di non lasciare del tutto il mondo del pallone e infatti ha firmato come dirigente per l'AEK Atene.