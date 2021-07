Bruno Alves riparte dal Famalicao. “Giocare dove è stato mio padre è speciale”

Il difensore riparte dal Portogallo

SPECIALE - Lo stesso difensore ha commentato il biennale firmato: "Giocare nel club in cui giocava mio padre è un'esperienza speciale per me. Ho accettato l'invito perché sentivo che le persone in questo club credevano in me, il che è di grande importanza", ha detto Bruno Alves. "Sono sicuro che aiuterò il club e gli darò tutto ciò che ho e ciò che ho imparato durante la mia carriera".