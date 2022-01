Bruno Fernandes accostato al Barcellona non ci sta: “Ma è il 1 di aprile?”

Il fantasista portoghese non ha gradito i rumors di mercato considerati non veritieri

Una voce di mercato che proprio non è piaciuta all'ex Udinese e Sampdoria che via Instagram, rispondendo direttamente alla fonte della "notizia", ha decisamente smentito ogni cosa... a modo suo.

UNO SCHERZO? - Bruno Fernandes ha, evidentemente, letto quanto riportato da alcuni media portoghesi che lo avevano accostato al Barcellona per un trasferimento dal Manchester United. Una voce che pare non avere nulla di vero e che ha portato il diretto interessato a commentare un post Instagram in modo ironico: "Ma siamo al 1° di aprile oppure è il solito pessimo lavoro dei giornalisti?". Insomma, per il trequartista Red Devils nessun cambio di maglia con direzione Catalogna, almeno non al momento...