Bruno Fernandes cambia numero al Manchester United: riecco l’8 per suo padre e…

Ritorno alle origini per Bruno Fernandes , calciatore del Manchester United . Dopo tre anni con il numero 18 sulle spalle, ecco il portoghese riprendersi il tanto caro numero 8 che per lui ha un significato davvero speciale.

Nelle scorse ore, l'annuncio sui social da parte del club inglese con tanto di breve filmato in cui si mostra come il fantasista avesse già tatuato sul braccio l'8. Al suo arrivo in Red Devils, l'ex Sporting, ma anche Udinese e Sampdoria, aveva scelto il 18 ma aveva spiegato l'importanza di quel numero in modo molto chiaro.