CAPITANO - "Per si tratta certamente di un momento speciale. Lo è per me ma anche per la mia famiglia. Non lo definirei nemmeno un sogno, perché è più di un semplice sogno. Provo un grande orgoglio", ha detto BrunoFernandes. "È una grande responsabilità, ma sono stato sotto pressione anche prima di trasferirmi in questo club. Manterrò gli stessi standard e cercherò di mettermi alla prova come capitano nel miglior modo possibile".