Bruno Fernandes: “Cristiano Ronaldo? Forse so qualcosa ma parlerà lui. Se resta…”

REBUS FUTURO - "Ci sono molte speculazioni, ma non c'è nessuno meglio di Cristiano per parlarne. Potrei sapere una o due cose, ma non sarò io a dirle", ha detto Bruno Fernandes. "Cristiano è tranquillo. Ha lavorato bene in settimana e ha fatto il suo lavoro. Lo ha fatto e lo continuerà a fare. Per ora è un giocatore dello United. Non so se partirà o se non partirà. Come ha detto, parlerà presto e ci sarà tempo di ascoltare le sue parole e quello che ha da dire. Penso che nessuno abbia detto o fatto qualcosa che dimostri che non si vuole Cristiano in squadra. Credo possa continuare ad alto livello e fare tanti gol per noi. Ma è una sua decisione. Dobbiamo rispettare quello che vuole fare, qualunque cosa voglia fare. Se rimarrà ne saremo felici; se parte perché pensa che sia meglio per lui, sarò personalmente felice per lui. La cosa più importante è che stia bene e che giochi al massimo livello per rendere orgoglioso il nostro Paese".