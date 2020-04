Bruno Fernandes difende Pogba: “Tutti si aspettano da lui le stesse cose che fanno Messi e Cristiano Ronaldo…”

Tante le aspettative attorno al centrocampista del Manchester United Paul Pogba e tante le critiche quando le cose non vanno come in questa stagione. Il francese è stato vittima di diversi problemi fisici che ne hanno obbligatoriamente condizionato le prestazioni in campo.

A prendere le difese del francese, ci ha pensato il neo arrivato in casa Red Devils Bruno Fernandes, itnervenuto sul sito ufficiale del club inglese: “Paul ha perso molto tempo a causa dell’infortunio, ma sappiamo tutti quali sono le sue qualità”, ha spiegato il portoghese. “Nel calcio, le persone spesso dimenticano le buone prestazioni di un giocatore quando commette un errore. Puoi avere anche 34 partite giocate molto bene, ma se giochi male in una sola partita tutti lo ricorderanno. Pogba si è trovato in una situazione difficile. Il club ha pagato molto per riportarlo a Manchester e quindi le aspettative erano sono alte. Tutti si aspettano da Paul lo stesso che si aspettano da Lionel Messi al Barcellona e Cristiano Ronaldo alla Juventus. Lui possiede le qualità giuste per fare bene e la squadra crede in lui”.

POGBA SVELA UN RETROSCENA