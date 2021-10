Bruno Fernandes e il portoghese di Cristiano Ronaldo: “Non si capisce nulla del suo dialetto”

Simpatica rivelazione del portoghese sul connazionale ex Juventus

DIALETTO - "A volte è difficile sapere di cosa stanno parlando Lingard e Rashford. La stessa situazione è quello che avviene in lingua portoghese", ha esordito Bruno Fernandes. "Se chiedi a Cristiano Ronaldo, lui ti dirà che io, lui e Diogo Dalot parliamo in modo diverso anche se siamo tutti e tre portoghesi. Il modo in cui parla Cristiano è uno dei peggiori dialetti della lingua portoghese (ride ndr). Ronaldo e il suo dialetto di Madeira. Mio Dio, giuro che i portoghesi non capiscono cosa dice la gente di quest'isola!", ha concluso con grande ironia il trequartista del Manchester United.