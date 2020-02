Bruno Fernandes e l’approdo al Manchester United: “So che Cristiano Ronaldo gli ha parlato bene di me…”

Una fonte d’ispirazione e non solo. Bruno Fernandes racconta il suo approdo al Manchester United. Il trequartista è arrivato nelle scorse settimane dallo Sporting Lisbona. Un altro giocatore portoghese dopo Cristiano Ronaldo. Un dato non da poco soprattutto per un fan di CR7 come lui: “Sono un ammiratore di Cristiano Ronaldo, ho sempre visto le sue partite. Quando Cristiano ha giocato qui Manchester, si è mostrato grande, ha ottenuto un grande successo. Pertanto, il mio sogno era giocare per il Manchester United. Sono molto contento di essere qui, un sogno diventato realtà”, ha spiegato Bruno Fernandes ai microfoni di Sky Sports.

BELLE PAROLE – “Non ho parlato personalmente con Cristiano Ronaldo prima di trasferirmi nel Manchester United, ma poi l’ho contattato. So che gli hanno chiesto di me e che lui ha detto belle cose sul mio conto. Mi ha descritto molto bene. L’ho ringraziato per le sue belle parole”, ha ammesso il calciatore ex anche di Sampdoria, Udinese e Novara.