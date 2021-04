Bruno Fernandes: “Mi ispiro a Iniesta. Mi sarebbe piaciuto giocare con…”

Tante domande arrivate a Bruno Fernandes, attuale fantasista del Manchester United, nel corso della serata dedicata alle curiosità dei fan e non solo. Nel simpatico format che sta andando molto di moda negli ultimi mesi sui social “Questions and Answers“, il centrocampista portoghese si è divertito a dialogare con i tifosi ed in generale con i tanti appassionati del pallone.

Oltre a rivelare quale sia stato il difensore più forte mai affrontato, il classe 1994 ex anche della Sampdoria si è soffermato sulla sua fonte d’ispirazione ma anche tante altre curiosità…

Bruno Fernandes risponde…

Svariati gli argomenti trattati da Bruno Fernades, ad iniziare da chi è stato il suo idolo e fonte d’ispirazione: “Decisamente Iniesta. Come giocatore e come persona“. E ancora: “Un idolo assoluto per tutto quello che rappresenta”. “Il momento migliore della carriera? Deve ancora arrivare”, ha proseguito il portoghese.

“Quali sono gli ex calciatori con cui avrei voluto giocare? Ronaldo, Rooney o Cantona“, ha risposto senza pensieri il fantasista che poi, ha dato spazio anche ad alcuni temi extra campo davvero divertenti. A chi gli ha chiesto se sua moglie sia una brava cuoca, Bruno Fernandes ha inaspettatamente risposto: “Si si, cucina bene. Ma che resti tra me e te, sono io il vero chef di famiglia…”.