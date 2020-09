Bruno Fernandes non ci sta: “Segno solo rigori? Anche senza, dopo De Bruyne, nessuno ha statistiche migliori di me…”

Bruno Fernandes non ci sta e difende il suo operato al Manchester United. Il centrocampista dei Red Devils ha voluto rispondere a qualche parola piuttosto critica nei suoi confronti che lo voleva protagonista solamente per i tanti calci di rigore segnati al suo arrivo in Inghilterra. Tra i vari “accusatori”, anche José Mourinho che in modo un po’ sarcastico aveva limitato l’operato del connazionale ai tiri dagli undici metri.

Bruno Fernandes: “A parte De Bruyne ha statistiche migliori di me”

Parlando ai microfoni di A Bola, Bruno Fernandes ha risposto a Mourinho ma anche ai tanti rumors critici nei suoi confronti: “Sono una persona positiva e non ho preso le parole di Mourinho come un attacco”, ha detto il calciatore del Manchester United. “Credo abbia solamente detto che calcio bene i rigori. In ogni caso, ho sentito tante parole riguardo alle mie prove. Capisco di essere un buon rigorista ma sono anche altro. Ho sentito la gente dire: ‘Segna solo dal dischetto’. Allora di recente ho guardato le statistiche e, a parte i rigori, tra i centrocampisti in Inghilterra solo Kevin De Bruyne è coinvolto in più azioni da gol di me”.

