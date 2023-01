Bruno Fernandes sbotta: “Non usate il mio nome per attaccare Cristiano Ronaldo”

Il fantasista ha precisato alcune delle dichiarazioni uscite in queste ore dopo la vittoria nel derby di Manchester.

La vittoria nel derby di Manchester e anche una sua rete, discussa causa presunto fuorigioco attivo del compagno Rashford. Parliamo di Bruno Fernandes che in queste ore è balzato alla cronaca sportiva anche per delle parole che hanno fatto pensare ad una frecciata nei confronti dell'ex compagno Cristiano Ronaldo.

"L'ho già detto in passato e anche prima del match, adesso sembriamo una squadra. Negli ultimi tempi ognuno giocava per se stesso, invece adesso in campo siamo una vera squadra, in cui tutti quanti danno il massimo per i compagni". Da queste frasi del portoghese, tanti media avevano letto una stoccata a CR7 e ad alcuni atteggiamenti da prima donna.

Evidentemente, però, niente di più lontano da ciò che intedeva Bruno Fernandes che via social ha voluto precisare in modo molto arrabbiato che le sue parole non volevano essere assolutamente un attacco a nessuno. Anzi.

"Grazie a quelli che hanno riportato le mie esatte parole. So che è difficile vedere il Manchester United fare bene, ma non ho nulla da dire su di noi che non siano cose positive. Non usate il mio nome per attaccare Cristiano", ha sbottato duramente il fantasista dei Red Devils su Instagram. "Cristiano è stato parte della squadra per metà stagione e io ho detto in molte interviste che tutti quanti , ad iniziare dalla partita contro il Liverpool sono stati eccezionali e hanno giocato come una squadra e ora si vedono i risultati. Andiamo avanti così".

Insomma, onde evitare ulteriori discussioni, il portoghese ha messo a tacere dal principio ogni voce.