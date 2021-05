Bruno Fernandes, show in conferenza: corregge giornalista per nome dello Sporting Lisbona

Il fantasista del Manchester United e il curioso botta e risposta

Redazione ITASportPress

Curioso siparietto andato in scena nelle scorse ore nella conferenza stampa del Manchester United in vista della gara odierna contro la Roma. Protagonista Bruno Fernandes. Il trequartista dei Red Devils ha corretto un giornalista che gli ha posto una domanda citando la sua ex squadra e chiamandola nel nome più comune usato dai non portoghesi: Sporting Lisbona.

La reazione composta dell'ex anche Udinese e Sampdoria è stata molto divertente e, allo stesso tempo rispettosa: "Sporting Clube de Portugal, non Sporting Lisbona per piacere...", ha detto il fantasista portoghese al quale era stata fatta una domanda in merito alla sua ex squadra. La precisazione di Bruno Fernandes è più che mai dovuta in quanto in Portogallo si è soliti chiamare lo Sporting in altro modo in modo da non confonderlo con i rivali del Benfica il cui nome originale è "Sport Lisboa e Benfica".

Per questa ragione i tifosi dei Leões non gradiscono che i non portoghesi usino - commettendo un errore - il nome Sporting Lisbona e non Sporting CP squadra nella quale il trequartista ha per altro fatto grandi cose meritandosi il passaggio allo United appunto.