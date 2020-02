Bruno Fernandes torna dallo Sporting come spettatore. Ma in campo…

Non basta un trasferimento a cancellare il legame affettivo tra un giocatore e un club. E’ il caso di Bruno Fernandes, rimasto fortemente affezionato allo Sporting Lisbona. Così, nonostante il suo addio per trasferirsi al Manchester United per 55 milioni di sterline, appena ha potuto, è tornato in patria per seguire una partita della sua ex squadra. Tuttavia il rientro del venticinquenne portoghese non è stato particolarmente fortunato. Infatti, lo Sporting è stato sconfitto per 1-0 contro il Braga, rendendo particolarmente amaro il ritorno di Fernandes.