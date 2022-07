Bruno Fernandes trattiene Cristiano Ronaldo: “Lo aspetto in ritiro qui allo United”

Tanti i rumors di mercato circolati nelle ultime ore a proposito di Cristiano Ronaldo . Dal possibile addio causa mancata Champions League, alla volontà del Manchester United di non voler puntare su di lui. Eppure, il suo connazionale Bruno Fernandes non ha dubbi: CR7 resterà e il club non dovrebbe rinunciare ad uno così.

Intervistato da Recorda margine di un evento, il fantasista ha detto: "Lo aspetto lunedì 4 per allenarci (al raduno ndr). Non mi aspetto nient’altro. Per quanto ne so, non c’è nient’altro che questo. Tutti si prendono cura del proprio futuro, ma non credo che il club sia disposto a perdere un valore come Cristiano".