Bruno Fernandes verso il Manchester United: operazione da 62 milioni

Il Manchester United ha trovato l’accordo con lo Sporting Lisbona per l’ex calciatore anche della Sampdoria Bruno Fernandes: nei prossimi giorni la chiusura dell’affare a cifre record. Stando a quanto riportano i principali media inglesi, infatti, il trequartista portoghese, dopo una stagione da favola in patria, si appresta ad andare alla corte di Solskjaer in Premier League.

I Red Devils hanno trovato l’accordo con lo Sporting Lisbona, nelle cui casse dovrebbero piovere 62 milioni di euro. Una bella plusvalenza per i portoghesi, che due anni fa avevano prelevato Bruno Fernandes dalla Sampdoria pagandolo 8 milioni e mezzo più un altro mezzo milione di bonus.