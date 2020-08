Bruno Fernandes: “Vincere l’Europa League sarebbe decisivo per giocarci la prossima Premier League”

Vincere l’Europa League per tornare a sentirsi grandi. Questo il messaggio che Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, ha voluto lanciare alla squadra in vista della semifinale di Coppa contro il Siviglia. Raggiungere la finale, trionfare e sentirsi mentalmente più forti e pronto per competere anche nel prossimo campionato inglese. Il portoghese, come riporta ESPN, ha commentato le ore di vigilia verso la sfida di Coppa anche con uno sguardo alla prossima Premier League.

Bruno Fernandes: “Europa League può darci spinta per prossima Premier League”

“Penso che dobbiamo andare avanti, migliorare e crescere”, ha commentato Bruno Fernandes in vista della gara contro il Siviglia. “Sappiamo che stiamo giocando per un grande club con grandi ambizioni, puntiamo a vincere qualcosa. Abbiamo bisogno di vincere qualche trofeo per essere mentalmente pronti a vincere ancora di più. La Premier League è uno dei trofei che vogliamo vincere e penso che vincere l’Europa League sarebbe un bene per la nostra mentalità e per combattere con i migliori club“. E ancora: “Ogni giocatore ha bisogno di capire com’è vincere un trofeo per il Manchester United. Per l’allenatore sarà importante ma anche e soprattutto per i giocatori perché penso che abbiamo fatto molto bene fino ad ora e se concludiamo la stagione con un trofeo sarà un buon anno per noi anche per iniziare al meglio la prossima annata”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE