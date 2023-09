Bufera Neymar, la compagna: “Se non sei fedele ai tuoi compagni non…”

Neymar trova sempre il modo di far parlare di sé e lo fa anche adesso che è in Arabia Saudita. Il talento brasiliano è al centro della bufera per le dichiarazioni di quella che pare essere la compagna, Bruna Biancardi. Quest'ultima, scrivendo sui propri profili social, ha inviato un messaggio che pare essere rivolto all'attaccante: "Se non sei fedele a coloro che sono al tuo fianco ogni giorno, non sarai fedele a nessuno". Un attacco duro che colpisce Neymar in pieno. Che la relazione con la compagna sia piena di alti e bassi lo raccontano i giornali di gossip, ma un messaggio del genere non può passare inosservato. Soprattutto se il destinatario è un giocatore del calibro internazionale come O Ney.