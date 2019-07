Bufera su Neymar, i giornali francesi lo attaccano: “Provocatore e calcolatore”

Una vera e propria bufera si è abbattuta in queste ultime ore su Neymar. L’attaccante brasiliano aveva dichiarato di considerare il 6-1 rifilato al Paris Saint-Germain quando vestiva la casacca del Barcellona il suo miglior momento. Certamente una risposta che non poteva lasciare indifferente la sua attuale squadra ed i tifosi parigini. Anche la stampa non ha esitato a criticare le sue parole, lasciandosi andare a giudizi piuttosto netti. Secondo France Football, questa risposta non sarebbe altro che il frutto di un calcolo ben preciso volto a favorire la cessione, possibilmente proprio allo stesso Barcellona. Una vera e propria “dichiarazione di guerra”. Non è più tenero Le Figaro, che considera il brasiliano un “vero e proprio provocatore”. Più pesante ancora nella sua analisi Le Parisien che afferma: “Neymar ha preso in giro il Paris Saint-Germain”. Infine una stoccata da l’Equipe: “Ha fatto tutto come se nulla fosse”.